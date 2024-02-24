النجف تعطل الدوام ليوم الإثنين المقبل

2024-02-24 14:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

قررت الحكومة المحلية بمحافظة النجف الاشرف، اليوم السبت (24 شباط 2024)، تعطيل الدوام الرسمي الإثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين المقبل بمناسبة زيارة النصف من شعبان".

وفي وقت سابق، قررت الحكومات المحلية في 7 محافظات (كربلاء، المثنى، بابل، واسط، ميسان، البصرة وذي قار)، تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل (26 شباط 2024)، بمناسبة زيارة النصف من شعبان.











