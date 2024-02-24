رئيس تحالف العزم يعزي بوفاة الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي: خسارة لسامراء والعراق

2024-02-24 14:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عزى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم السبت (24 شباط 2024)، بوفاة رئيس الوقف السني الأسبق احمد عبد الغفور السامرائي.

وقال السامرائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى الشيخ الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، الذي وافته المنيّة هذا اليوم في إحدى مستشفيات عمّان".

وأضاف: "يمثّل رحيل الفقيد خسارة كبيرة لسامراء والعراق، إذ كان رمزًا للتفاني والعطاء في خدمة الدين والوطن"، مستدركا القول: " قد قدم خلال حياته جهودًا مشهودة في تطوير ديوان الوقف السني وله مواقف كبيرة في تعزيز قيم التسامح والوسطية والتعايش السلمي بين أبناء الوطن".

وأكمل السامرائي: "أعزي أسرة الفقيد، وأسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق من اليوم، توفي رئيس ديوان الوقف السني الأسبق الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي، عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "السامرائي توفي اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على اثرها الى احدى مستشفيات عمان امس الجمعة".