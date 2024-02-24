شكوى وطلب للسوداني: فوضى وتوقف لأعمال المجاري في كفاءات السيدية (فيديو)

2024-02-24 14:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شكا عدد من المواطنين من أهالي محلة 833 في منطقة كفاءات السيدية في بغداد، اليوم السبت (24 شباط 2024)، من فوضى وتوقف في اعمال مشروع المجاري، فيما طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، أحد المواطنين وهو يوثّق الوضع في المشروع، مشيرا الى ان "المنطقة بدأ العمل فيها من قبل الجهد الخدمي لرئاسة مجلس الوزراء"، مستدركا بالقول: "لكن الوضع ما زال ردئ بسبب توقف العمل الذي لا نعرف أسبابه، رغم ان الاعمال بمشروع المجاري وصلت الى مراحل متقدمة".

وأضاف، أن "جميع الاليات توقفت وما زال حجر المقرنص المعد للتبليط مرمي على الأرض"، داعيا رئيس مجلس الوزراء "للتدخل والنظر في هذا الامر".





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