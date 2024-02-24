عضو اللجنة الأولمبية الدولية توم ديلين يصل بغداد

2024-02-24 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن بمطار بغداد الدولي اليوم السبت عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم السويسري (توم ديلين) الذي يزور بغداد برفقة نائب رئيس الاتحاد الدولي للقوس والسهم ،أمين عام الاتحاد الآسيوي للعبة، الكوري الجنوبي توماس هان.وثمن مفتن في بيان المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) " الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي في إقامة منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم في العاصمة بغداد، وبمشاركة (22) منتخباً قارياً، مؤكداً أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً من الناحيتين التنظيمية والفنية، وبشهادة وفود المنتخبات الآسيوية المشاركة في المحفل الكبير الذي يستضيف منافساته مجمع ملعب الشعب الدولي في بغداد".وأضاف أن "الفترة المقبلة ستشهد استضافة العاصمة بغداد، للعديد من البطولات الكبيرة والمحافل المهمة التي تنظمها الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية في مختلف الفعاليات الرياضية، موضحاً أن اللجنة الأولمبية ستواصل دعمها اللا محدود لجميع الاتحادات الرياضية، خصوصاً التي تحقق الإنجاز العالي في البطولات والدورات الخارجية".من جانبه أشاد عضو اللجنة الأولمبية الدولية، الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم، بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في استضافة العاصمة بغداد للبطولة القارية من خلال تسخير ملاكاتها العاملة لهذا الحدث المهم الذي يقام للمرة الأولى في العراق، فضلاً عن الدعم اللا محدود الذي قدمته اللجنة الأولمبية لاتحاد القوس والسهم لانجاح المحفل الآسيوي المهم.