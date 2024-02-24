الأعرجي: الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق ووضع التحالف الدولي

2024-02-24 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم وضع التحالف الدولي في الغراق، فيما أشار إلى أن هناك إجماعاً سياسياً على أن يكون العراق خالياً من القوات الأجنبية.وقال الأعرجي، خلال مؤتمر حوار بغداد السادس الذي حمل عنوان (التواصل الإقليمي .. محورية العراق)، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بناء الثقة داخلياً وإقليمياً ودولياً مهم، والنظام السياسي استعاد ثقة العراقيين"، مؤكداً أن "العراق لا يتدخل بشؤون الآخرين، وبذات الوقت يطلب من الآخرين عدم التدخل بشؤونه".وأضاف أن "على الجميع دعم الحكومة في خطابها، ويجب أن يكون هناك عمل تضامني بين الجميع، وجهودنا تتركز على دعم الحكومة"، مشيراً إلى أن "العراق وقع 20 مذكرة تفاهم أمني مع الدول خلال عامي 2022 و2023، من أجل التعاون وتبادل الخبرات".ولفت إلى أن "النظام السياسي بعد 2003 تم إشغاله بقضايا وتحديات أمنية عطلته عن مهامه"، مؤكداً أن "المخدرات هي التهديد الأكبر وليس داعش، وما يثار عن أعداد داعش في العراق مبالغ به".وتابع: "قواتنا الأمنية تطورت كثيراً واكتسبت خبرة عالية في التعامل مع تحديات الإرهاب"، مبيناً أن "الحكومة العراقية لا تنكر جميل الدول التي ساعدتها في مواجهة الإرهاب".وأشار إلى أن "حلف الناتو مازال موجوداً في العراق وهو استشاري وليس قوة قتالية"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق ووضع التحالف الدولي، وهي قضية داخلية تحددها الحاجة العراقية".وأكد أن "هناك إجماعاً سياسياً على أن يكون العراق خالياً من القوات الأجنبية"، موضحاً أن "قوات التحالف ليست بديلة عن القوات الأمنية، وهي جاءت في ظرف معين واليوم انتفت الحاجة لوجودها، والحكومة هي المعني الأول بقرار إنهاء مهام التحالف، ولدينا ضباط كفوئين من ضمن اللجان التي تعمل على تقييم وضع التحالف الدولي".ونوه بأن "النظام السياسي بعد 2003 ورث واقعاً ثقيلاً تمثل بوجود جماعات مسلحة على أراضيه"، مضيفاً: "في عام 2023 عقدنا اتفاقاً أمنياً مع الجانب الإيراني، وتم تحقيق نتائج إيجابية خلال أشهر لمشكلات استمرت لسنين طويلة".وأردف بالقول: "لدينا جولة ثانية من الاجتماعات مع تركيا، لمعالجة وضع حزب العمال الكردستاني، ورئيس الوزراء وجّه بالإسراع بمعالجة هذا الملف المهم".ووصف الأعرجي، مخيم الهول السوري بـ"القنبلة الموقوتة"، لافتاً إلى أن "العراق أعاد 1924 عائلة عراقية من هذا المخيم، بواقع 7556 مواطناً عراقياً، منها 1200 عائلة عراقية عادت إلى مناطقها الأصلية ، وليس لدينا مشكلات اجتماعية في هذا الصدد".وطالب، المجتمع الدولي بـ"سحب رعايا الدول من هذا المخيم"، مبيناً أنه "حتى الآن استجابت 24 دولة فقط وأعادت رعاياها من أصل 60 دولة".