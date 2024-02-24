2024-02-24 14:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، بحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، فيما أكد أن منصب المحافظ سيكون لكتلة دولة القانون.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، عقدا خلال الساعات الماضية اجتماعاً في بغداد لمناقشة تأخر تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، وسبل حل عقدة اختيار المحافظ ورئيس المجلس".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع خرج بنتائج، وحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، وسيكون المحافظ من كتلة دولة القانون بدلاً عن بدر"، مبيناً أن "الاتفاق الآن يجري على اختيار مرشحين لمنصب المحافظ، وعلى الأغلب سيتم اختيار مرشح للمنصب من قبيلة بني تميم، على أن يحظى بتوافق وإجماع الكتل السياسية وأعضاء المجلس".

وكان عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي، عدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية ينهي جدل تشكيل الحكومة المحلية حتى اليوم.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية وعلى الرغم من المباحثات المستمرة لم تتوصل لاتفاق ينهي الخلافات حول منصبي رئيس المجلس والمحافظ ولا حلول تلوح في الأفق حتى اليوم"، مستبعداً عقد جلسة التصويت على تشكيل الحكومة المحلية "هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة الأسبوع المقبل حال تم التوصل لاتفاق جديد".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا يوم السبت 3 شباط/ فبراير الجاري، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ.