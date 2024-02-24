ضبط "كريستال" مخدر بحوزة مسافرة اجنبية في منفذ زرباطية

2024-02-24 14:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

ضبطت مفارز هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، مسافرة اجنبية بحوزتها "كريستال" مخدر بمنفذ زرباطية في محافظة واسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة حماية المنفذ التابعة لمديرية منفذ زرباطية الحدودي، وبالتعاون مع شعبة مخدرات المنفذ والشعبة الفنية، تمكنت من القاء القبض على مسافرة اجنبية الجنسية ضبط بحوزتها (230) غرام من مادة الكريستال المخدرة قبل دخولها صالة الجوازات".

وأضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".