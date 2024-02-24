2024-02-24 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنتْ وزارةُ النقل ، اليوم السبت ، استنفارَ آلياتها ومركباتِها وكوادرها كافة تزامناً مع اقترابِ مراسم احياء ذكرى الزيارة الشعبانية التي تصادف في النصف من شهر شعبان ولادة الامام الحُجة المُنتظر عليه السلام . وقالَ بيانٌ للوزارة ورد ” ايرث نيوز”: انه وفقاً لتوجيهات وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي ، تم تشكيلُ […]

ظهرت المقالة النقل تستنفر آلياتها: 11 قطار ونحو 300 حافلة ستعمل على نقل الزائرين أولاً على ايرث نيوز.