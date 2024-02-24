2024-02-24 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم السبت: إن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيد و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”. وأضاف البيان: […]

ظهرت المقالة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 29606 منذ بدء الحرب أولاً على ايرث نيوز.