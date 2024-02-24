2024-02-24 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشادت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد اليوم السبت، بخطوات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في البناء وإعادة التأهيل وتشييد الجسور هي بداية جيدة لإعادة بناء وإعمار البلاد. وقالت عبد الواحد في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز، ان”افتتاح مصفى الشمال في بيجي بطاقة إنتاجية للغاز السائل (٣٥٠٠ – ٤٥٠٠) ألف […]

ظهرت المقالة الجيل الجديد تشيد بخطوات السوداني: بداية جيدة لإعادة بناء وإعمار البلاد أولاً على ايرث نيوز.