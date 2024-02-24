2024-02-24 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق ووضع التحالف الدولي، مبينا أنها قضية داخلية تحددها الحاجة العراقية. وأكد الاعرجي في كلمة له خلال مؤتمر حوار بغداد السادس وتابعتها ” ايرث نيوز” هناك إجماع سياسي على أن يكون العراق خاليا من القوات […]

ظهرت المقالة قاسم الأعرجي: هناك إجماع سياسي على أن يكون العراق خاليا من القوات الأجنبية أولاً على ايرث نيوز.