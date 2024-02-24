ضبط “كريستال” مخدر بحوزة مسافرة اجنبية في منفذ زرباطية

2024-02-24 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ضبطت مفارز هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، مسافرة اجنبية بحوزتها “كريستال” مخدر بمنفذ زرباطية في محافظة واسط. وقالت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “قوة حماية المنفذ التابعة لمديرية منفذ زرباطية الحدودي، تمكنت من القاء القبض على مسافرة اجنبية الجنسية ضبط بحوزتها (230) غرام من مادة الكريستال المخدرة قبل دخولها صالة الجوازات، […]

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