“حزب الله” اللبناني يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

2024-02-24 14:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم السبت، “استهداف تجمع ‌لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان”. وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً للمقاومة الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”، مشيرا إلى إصابة المقر إصابة مباشرة. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من […]

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