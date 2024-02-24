2024-02-24 15:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكد مدير عام مصافي الشمال عدنان محمد حمود، اليوم السبت (24 شباط 2024)، ان افتتاح مصفى الشمال في بيجي يعد نقلة نوعية في تاريخ التصفية بوزارة النفط، مبينا انه سيسهم في تقليل استيراد المنتوجات النفطية.



وقال حمود في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائبه وزير النفط حيان عبد الغني السواد كان لهما دور في تسريع انجاز تأهيل وإعادة نصب المكائن في مصفى الشمال"، مبينا ان "حلم التشغيل اصبح حقيقية اليوم وفق طاقات ستصل بالمشروع الى 150 الف برميل".

وأضاف حمود، ان "الإنتاج الحالي لمصفى الشمال هو 110 الف برميل لان الطاقات الخزنية ممتلئة"، لافتا الى "الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع الإنتاج وفق اعلى طاقة وهو 150 الف برميل.

وأوضح ان "الإنتاج يتم تسليمه الى شركة توزيع المنتجات النفطية، والتي تقوم بتسليمه للمحافظات وفق الحاجة كي تستفيد اغلب المحافظات من انتاج الشركة" ، مؤكدا ان "الاهتمام بقطاع التصفية هو دلالة على العقل الواعي لرئيس الوزراء ووزير النفط كون قطاع التصفية والاهتمام به سيدخل الى خزينة الدولة مبالغ طائلة تفوق ما يصدر من نفط خام".

وامس الجمعة، أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مصفى الشمال في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مصفى الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، وتوقف دام أكثر من 10سنوات".

وفي (15 آب 2023)، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، تواصل العمل على مدار اليوم في إعادة إعمار وتأهيل مصفى الشمال بمجمع الصمود في بيجي بطاقة 150 ألف برميل باليوم، والمخطط إنجازه نهاية عام 2024.