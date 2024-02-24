2024-02-24 15:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوتت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، على اختيار النائب كريم عليوي رئيسا لها خلفا لعباس الزاملي.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، ان "لجنة الامن والدفاع النيابية صوتت على اختيار النائب عن كتلة بدر كريم عليوي رئيسا لها".

وأضاف ان "عليوي جاء بديلا عن الرئيس السابق عباس الزاملي الذي تولى منصب محافظ الديوانية".

وانتخب مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء (7 شباط 2024)، عباس الزاملي محافظا جديدا لها.