2024-02-24 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية قصي منير مدرباً مساعداً لمدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل. وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبد الجبار هاشم في بيان أن “الاتحاد وافق على تسمية قصي منير مدرباً مساعداً للمنتخب الأولمبي رفقة الملاك التدريبي، بعد أن قدم مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل طلباً للاتحاد ليكون منير […]

ظهرت المقالة رسمياً.. تسمية قصي منير مدرباً مساعداً للمنتخب الأولمبي أولاً على ايرث نيوز.