2024-02-24 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رفع مجلس النواب، اليوم السبت ، جلسته الاعتيادية التاسعة من الدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “مجلس النواب رفع جلسته التي عقدت اليوم السبت، بعد التصويت والقراءة الاولى والثانية لجملة من مشاريع القوانين”. ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول […]

ظهرت المقالة مجلس النواب يرفع جلسته إلى غدا الأحد أولاً على ايرث نيوز.