2024-02-24 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عزى رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، بوفاة رئيس الوقف السني الأسبق احمد عبد الغفور السامرائي. وقال السامرائي في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بمزيد من الحزن والأسى، ننعى الشيخ الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، الذي وافته المنيّة هذا اليوم في إحدى مستشفيات عمّان”. وأضاف: “يمثّل […]

ظهرت المقالة رئيس تحالف العزم يعزي بوفاة الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي أولاً على ايرث نيوز.