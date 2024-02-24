2024-02-24 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة الارتقاء بمستوى عمل الأجهزة التنفيذية والخدمية للمحافظات. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، ومحافظ نينوى عبد القادر أحمد دخيل، كلّ على حدة”. وأضاف، أنه “في مستهل اللقاءين، […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يستقبل محافظي ميسان ونينوى أولاً على ايرث نيوز.