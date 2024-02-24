2024-02-24 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، السبت، إن صمود قوى المقاومة في المنطقة أحبط العدو، معتبرا أن الاداعاءات الغربية حول حقوق الإنسان مجرد نفاق. وأضاف، أن “الوثوق بالجماهير هو الذي أدام نظام الجمهورية الإسلامية وطور من مسيرته”، مشيرا إلى أن “استمرار هذا النهج في المستقبل أيضا، سيضمن التغلب […]

ظهرت المقالة السيد الخامنئي: الاداعاءات الغربية حول حقوق الإنسان مجرد نفاق أولاً على ايرث نيوز.