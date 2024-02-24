رئاسة اقليم كوردستان تحدد موعدا جديدا للانتخابات

2024-02-24 15:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت رئاسة اقليم كوردستان السبت ان الجهات السياسية ومن اجل مصالحها الضيقة تسببت في عدم اجراء الانتخابات في الاقليم، وكشف عن موعد جديد لاجراء الانتخابات. وقال رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي حريري خلال مؤتمر صحفي حضرته قناة الثامنة ان تلك الجهات السياسية يجب عليها ترك مصالحها الشخصية من اجل اجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان. واستبعد حريري اجراء انتخابات برلمان كوردستان في شهر ايار المقبل، لان مفوضية الانتخابات العراقية لاتستطيع تنظيم الانتخابات في ذلك الموعد، مؤكدا اجراء عملية الانتخابات في شهر حزيران لهذا العام 2024 ونسعى تحديد اقرب وقت لاجرائها. وشدد على ضرورة اجراء انتخابات برلمان كوردستان، وفي حال عدم