التحذير من كارثة بيئية بسبب استهداف سفينة شحن من قبل الحوثيين

2024-02-24 15:54:11 - المصدر: قناة الثامنة

حذرت القيادة المركزية الأميركية من أن سفينة شحن مهجورة في خليج عدن بعد استهدافها من قبل جماعة انصار الله الحوثيين، تتسرب إليها المياه وتركت بقعة نفطية ضخمة في كارثة بيئية قد تتفاقم. وتعرضت سفينة الشحن روبيمار، التي ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا وتديرها شركة لبنانية، وتحمل أسمدة قابلة للاحتراق، لأضرار في هجوم صاروخي أعلنت جماعة انصار الله الحوثيين. وأكدت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع "اكس" أن السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء، وتركت بقعة نفط بطول 18 ميلاً. وقالت إن السفينة "كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم ومن المحتمل أن