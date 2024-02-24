منتخب السيدات بالقوس المركب يحرز أول وسام للعراق في بطولة آسيا

2024-02-24 16:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أحرزت لاعباتُ منتخبنا الوطنيّ بالقوس المركب، اليوم السبت (24 شباط 2024)، أول وسام للعراق في الأدوار النهائية لبُطولةِ آسيا بالقوس والسهم، التي أقيمت على ملعبِ التنس في مجمع ملعب الشعب الدوليّ،

وحصلت لاعباتُ منتخبنا على الوسام النحاسي للفرق بمُسابقةِ القوس المركب إثر تغلبهن على منتخب أفغانستان بنتيجة ٢٠٥ - ١٩٣ نقطة في أولى مبارياتِ نهائيات المسابقة، حيث تألف منتخبنا النسويّ من اللاعبات فاطمة سعد وزينب عصام ونبراس حميد.

وحققت نساء إيران المفاجأةَ بإحرازهن الوسام الذهبي بفوزهن على لاعبات الهند المرشحات لإحراز اللقبِ قبل المواجهة بنتيجة ٢٢٩- ٢٢٣ نقطة .

وقالت اللاعبات فاطمة سعد ونبراس حميد وزينب عصام ان "طموحهن كان أكبرَ من ذلك، حيث كن يطمحن للذهب، والحمد لله على ما خرجنا به من نتيجةٍ عدت إيجابيةً في منافسةٍ قوية جداً، ولاعبات مصنفات عالميا، آملين بنتائج أفضل في الاستحقاقاتِ المُقبلة".

وحضر الفعاليات عضو اللجنة الأولمبية الدوليّة للاتحاد الدولي للعبة السويسري توم ديلين، ونائب رئيس الاتحاد الدوليّ للقوس والسهم أمين عام الاتحاد الآسيوي للعبة الكوري الجنوبي توماس هان، ورئيس الاتحاد العراقيّ سعد المشهداني.



