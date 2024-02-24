تسمية قصي منير ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي

2024-02-24 16:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سمّى الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، يوم السبت، المدربَ قصي منير ضمن الملاكِ التدريبيّ للمنتخبِ الأولمبي.

وقال المديرُ الإداري للمنتخبِ الأولمبيّ لكرة القدم عبد الجبار هاشم في بيان اليوم: إن الاتحادَ وافقَ على تسميةِ قصي منير مدرباً مساعداً للمنتخب الأولمبي رفقة الملاك التدريبيّ، بعد أن قدّم مدرب المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل طلباً للاتحاد ليكون منير ضمن الملاكِ التدريبيّ للمنتخب الأولمبي الذي تنتظره المشاركة في نهائياتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وأضاف أن الاتحادَ يسعى جاهداً إلى تَوفيرِ جميع مستلزمات النجاح للمنتخب الأولمبيّ لتحقيق حلمِ الوصول إلى أولمبياد باريس، والملاكُ التدريبيّ بقيادة المدرب راضي شنيشل، واللاعبون تعتريهم الرغبةُ القوية لانجازِ المهمة على أكمل وجهٍ بالتواجدِ في الأولمبياد المُقبل.