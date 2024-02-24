مجلس النواب ينهي قراءة جملة من القوانين ويرفع جلسته

2024-02-24 16:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم السبت (24 شباط 2024)، رفع جلسته الى يوم غد الاحد، فيما أنهى قراءة عدد من القوانين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب رفع جلسته التي عقدت اليوم السبت، بعد التصويت والقراءة الاولى والثانية لجملة من مشاريع القوانين".

واضافت، أن "المجلس صوت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".

واشارت الى، أنه "تم انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 سنة 2016، فيما انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من التبغ".

وتابعت، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".

أدناه جدول اعمال مجلس النواب ليوم غد الاحد:







