البرلمان يشكل لجنة لتقصي أسباب تعيين بعض الشركات النفطية للأجانب بنسب عالية مقارنة بالعراقيين

2024-02-24 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لتقصي أسباب تعيين بعض الشركات النفطية للأجانب بنسب عالية مقارنة بالعمالة العراقية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي، وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة موضوع الاعتداء على عدد من المهندسين المتظاهرين في محافظة البصرة".وأكد المندلاوي، أن "مجلس النواب لن يقبل بالتجاوز على اي مواطن يطالب بحقوقه"، موجهاً لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، ولجنة النفط والغاز، بـ"تشكيل لجنة للوقوف على أسباب تعيين بعض الشركات النفطية للاجانب بنسب عالية مقارنة بالعمالة العراقية".