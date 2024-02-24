2024-02-24 16:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل رائد المالكي، اليوم السبت، عن تقديمه طلباً لرئاسة مجلس النواب لطرح سحب الثقة عن رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال المالكي في حديث لوكالة شفق نيوز "قمت بتقديم طلب الى رئيس مجلس النواب بالإنابة مؤيدا بتواقيع أعضاء المجلس لطرح الثقة عن رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم وإعفائه من المسؤولية".

وأضاف ان "رئيس مجلس النواب أحال الطلب إلى الدائرة النيابية لإجراء اللازم، ومن المتوقع طرح سحب الثقة عن نبيل جاسم في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".

وكان مجلس النواب صوت، في 13 شباط 2024، على عدم القناعة بإجابات رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم خلال استجوابه تحت قبة البرلمان.

من جانبه، أوضح النائب المستقل محمد الزيادي لوكالة شفق نيوز، أن "النائب المستجوب كان لديه الكثير من الأسئلة إلا أنه اختصرها إلى ثمانية أسئلة، وأجوبة رئيس الشبكة عنها لم تكن مقنعة".

وبين أنه "بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن أعضاء المجلس سيقدمون طلباً موقعاً من 50 نائباً يطالبون فيه بتحديد موعد لإقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي".

وعقد مجلس النواب اليوم جلسته السابعة للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة في الفصل التشريعي الأول، برئاسة محسن المندلاوي وبحضور 169 نائباً، وشرع باستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تأجيل استجواب رئيس الشبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وذلك بطلب منه.