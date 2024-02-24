محافظ بغداد: سنفتتح مدارس عديدة لإنهاء الدوام المزدوج

2024-02-24 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، أن العديد من المدارس سيتم افتتاحها لفك اختناقات الدوام المزدوج.وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح مدرسة في سبع البور الممولة من قبل محافظة بغداد، وتم الإشراف والمتابعة على إنجازها من قبل المحافظة "، مؤكداً "وجود الكثير من المدارس التي سيتم إنجازها لفك اختناقات الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي، كما وستسهم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة".وأشار إلى أن "منهجنا العملي هو إجراء زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ وإنجاز المشاريع ضمن مسؤولية محافظة بغداد، حيث زرنا اليوم المجمع السكني في منطقة سبع البور الذي تأخر إنجازه لفترة طويلة"، معبراً عن أمله في أن "يتم إنجاز هذا المجمع في نهاية العام الجاري أو قبل الموعد المحدد".