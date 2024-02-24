2024-02-24 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجهت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، تحذيراً إلى المتجاوزين على حوض دجلة وخطورة هذا التجاوز.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وبعد أن أنعم الله سبحانه وتعالى على العراق وشعبه بهطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الأنهار والأهوار والجداول وحصول زيادة مهمة في خزين السدود، ومع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار، ومنظومات التخزين، نتيجة سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، وتعرض بعض مناطق البلاد لسيول، وانعكاس ذلك على زيادة المخزون المائي، ما يتيح توظيفها في إطار تأمين الاحتياجات للموسم الصيفي المقبل، ومن خلال التواصل مع وزير الموارد المائية عون ذياب، فقد بين أن الاطلاقات المائية هي نتيجة لموسم الأمطار الجيد، حيث دفعت الموارد المائية نحو(1200) متر مكعب من سد سامراء إلى النهر، وقد كانت هناك وفرة مائية من أجل دفعها إلى مناطق الوسط والجنوب ونحو الأهوار بعد ما تعرضت إلى جفاف كبير في وقت سابق".

وأضاف البيان أن "وزير الموارد توقع أن يشهد شهر آذار المقبل موجات ممطرة، فضلاً عن كميات الثلوج التي سقطت شمالي العراق وحوضي نهر دجلة والفرات التي ستذوب خلال فصل الربيع الأمر الذي يزيد من مناسيب المياه"، موجهاً "تحذيراً إلى المتجاوزين على حوض النهر وخطورة هذا التجاوز".

وتابع البيان أن "وزارة الموارد المائية تؤكد قدرتها على استيعاب كميات أكبر من المياه، والاستفادة منها بالشكل الصحيح، كما أن الأجهزة الأمنية المساندة لعمل الدوائر الحكومية المعنية كانت وما زالت حاضرة في هذا المجال بعد أن عملت مع المؤسسات المختصة على منع التجاوزات على الأنهار والجداول".