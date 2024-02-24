2024-02-24 16:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم السبت، عن سعي وزارته للتعاون مع المنظمات الفاعلة في تقديم الخدمات لشريحة ذوي الإعاقة.وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي استقبل رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي والوفد المرافق له”.واكد الأسدي، وفق البيان على “إهتمام الوزارة بهذه الشريحة […]

ظهرت المقالة وزير العمل لتجمع المعاقين: نسعى للتعاون مع المنظمات الفاعلة في تقديم الخدمات لشريحة ذوي الإعاقة أولاً على ايرث نيوز.