2024-02-24 16:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجهت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، تحذيراً إلى المتجاوزين على حوض دجلة وخطورة هذا التجاوز. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته ايرث نيوز، أنه “وبعد أنعم الله سبحانه وتعالى على العراق وشعبه بهطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الانهار والاهوار والجداول وحصول زيادة مهمة في خزين السدود، ومع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار، ومنظومات […]

ظهرت المقالة خلية الإعلام الأمني: الموارد المائية دفعت نحو (1200) متر مكعب من سد سامراء إلى النهر أولاً على ايرث نيوز.