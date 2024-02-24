الإعلام الأمني: الموارد المائية دفعت نحو 1200 متر مكعب من سد سامراء إلى النهر

2024-02-24 16:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت (24 شباط 2024)، ان وزارة الموارد المائية، اطلقت نحو( 1200) متر مكعب من سد سامراء إلى النهر، فيما حذرت المتجاوزين على حوض النهر من خطورة هذا التجاوز.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "أنعم الله سبحانه وتعالى على العراق وشعبه بهطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الأنهار والاهوار والجداول وحصول زيادة مهمة في خزين السدود"،مبينة انه "مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار، ومنظومات التخزين، نتيجة سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، وتعرض بعض مناطق البلاد لسيول، وانعكاس ذلك على زيادة المخزون المائي، ما يتيح توظيفها في إطار تأمين الاحتياجات للموسم الصيفي المقبل".

وأضاف البيان، انه "من خلال التواصل مع وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب، فقد بين ان الاطلاقات المائية هي نتيجة لموسم الأمطار الجيد، حيث دفعت الموارد المائية نحو( 1200) متر مكعب من سد سامراء إلى النهر"، لافتا الى انه "كانت هناك وفرة مائية من أجل دفعها إلى مناطق الوسط والجنوب ونحو الاهوار بعد ما تعرضت إلى جفاف كبير في وقت سابق".

وتابع "حيث وتوقع ويزر الموارد أن يشهد شهر آذار المقبل موجات ممطرة، فضلاً عن كميات الثلوج التي سقطت شمالي العراق وحوضي نهر دجلة والفرات التي ستذوب خلال فصل الربيع الأمر الذي يزيد من مناسيب المياه، كما وجه تحذير إلى المتجاوزين على حوض النهر وخطورة هذا التجاوز".

وأكدت الخلية في بيانها، ان "وزارة الموارد المائية العراقية تؤكد، قدرتها على استيعاب كميات أكبر من المياه، والاستفادة منها بالشكل الصحيح"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية المساندة لعمل الدوائر الحكومية المعنية كانت وما زالت حاضرة في هذا المجال بعد أن عملت مع المؤسسات المختصة على منع التجاوزات على الأنهار والجداول".