الدفاع توجه دعوة إلى طلاب الكلية البحرية

2024-02-24 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجهت وزارة الدفاع، اليوم السبت، دعوة إلى الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي "الكلية البحرية" ومركز التدريب المهني البحري.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة القوة البحرية تدعو الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية الكلية البحرية ومركز التدريب المهني البحري للعام الدراسي (2023 - 2024) مراجعة الأكاديمية في مقرها الكائن في محافظة البصرة لإجراء الفحص الطبي وفحص اللياقة البدنية تباعاً وعلى شكل وجبات".وأضاف البيان، أن "الطلاب المتقدمين عليهم اصطحاب صورة شخصية (2)، مع التجهيزات الرياضية وحسب جدول المراجعة المنشور في الرابط المبين أدناه المتضمن رقم الاستمارة الإلكترونية للطالب وموعد المراجعة".رابط رقم الاستمارة وموعد المراجعة في ادناه:​اضغط هنا​​​