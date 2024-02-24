2024-02-24 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة متورطين بقتل شخصين في منطقة بغداد الجديدة. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “بعد ورد اخبار من قبل السيطرة المركزية بوجود حادث مشاجرة واطلاق نار ضمن منطقة بغداد الجديدة اثر نشوب مشاجرة”.وأضافت “على الفور توجهت المفارز والدوريات وعدد من الاجهزة […]

ظهرت المقالة تأكيداً لما نشرته “إيرث نيوز”.. شرطة الرصافة تقبض على 3 متورطين بقتل شخصين شرقي بغداد أولاً على ايرث نيوز.