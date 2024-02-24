جهاز المخابرات يطيح بأثنين من أخطر قيادات “داعش” بعملية نوعية خارج الحدود العراقية (صور)

2024-02-24 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن الإطاحة باثنين من أخطر قيادات داعش بعملية نوعية خارج الحدود العراقية. وذكر بيان للخلية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “جهاز المخابرات الوطني العراقي بمتابعة شخصية من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجهود استثنائية وتعقب استخباري استمر لسنوات، وبعملية نوعية خارج الحدود العراقية، […]

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