2024-02-24 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائبي محافظ نينوى السابق؛ لإقدامهما على المُصادقة على إحالة عقد تجهيزٍ بأكثر من ملياري دينار، خلافاً للقانون. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفاد بأنَّ المحكمة المُختصَّة في نينوى قرَّرت استقدام النائبين الأول […]

ظهرت المقالة صدور أمر استقدام بحق نائبي محافظ نينوى السابق أولاً على ايرث نيوز.