2024-02-24 17:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعت وزارة الدفاع، اليوم السبت، المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية الكلية البحرية إلى مراجعة مقر الأكاديمية في البصرة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قيادة القوة البحرية تدعو الطلاب المتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية الكلية البحرية ومركز التدريب المهني البحري للعام الدراسي (٢٠٢٣ – ٢٠٢٤) مراجعة […]

ظهرت المقالة الدفاع توجه دعوة للمتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية أولاً على ايرث نيوز.