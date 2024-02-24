الإعلام الرقمي: 32 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2024

2024-02-24 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، وصول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في العراق إلى 31.95 مليون مستخدم، ما يعادل 69.4% من إجمالي عدد سكانه، في أحدث إحصائية لهذا العام صدرت في يوم 23 من شهر شباط الحالي.وقال المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "رصد وجود زيادة واضحة في عدد المستخدمين عن آخر إحصائية في العام الماضي طبقا لمؤسستي " وي آر سوشيال" We are social و " ميلت ووتر " Meltwater المتخصصتين في هذا المجال".وأشار، إلى أن "عدد مستخدمي المنصات قد تباين في درجة الزيادة والنقصان بالنسبة لمستخدمي المنصات عن العام الماضي، وكما هو موضح:تيك توك:أصبح العدد 31.95 مليون مستخدم هذا العام بزيادة كبيرة عن العام الماضي، الذي بلغ 23.88 مليون مستخدم.فيسبوك:ازداد العدد وأصبح 19.30 مليونا ، في حين كان العام الماضي 17.95 مليون مستخدم.يوتيوب:عدد مستخدمي المنصة أصبح 22.80 مليون مستخدم بعد أن كان 24.30 مليون مستخدم العام الماضي.إنستغرام:أصبح العدد 18.25 مليونا هذا العام، بعد أن كان 14 مليونا العام الماضي.فيسبوك ماسنجر:أصبح العدد 15.70 مليون مستخدم بعد أن كان 15.10 مليون مستخدم العام الماضي.سناب شات:أصبح العدد 17.74 مليون مستخدم بعد أن كان 16.10 مليون مستخدم.إكس:أصبح عدد المستخدمين 2.55 مليون بعد أن كان 2.50 مليون مستخدم.لينكد ان:أصبح عددهم 1.90 مليون بعد أن كان عدد المستخدمين 1.70 مليون مستخدم".وأكد المشرف العام على مركز الإعلام الرقمي DMC، مهند حبيب السماوي- بحسب البيان- "وجود زيادة كبيرة في عدد مستخدمي بعض المنصات في العراق، خصوصاً منصة تيك توك، الذي بلغ حوالي 8 مليون مستخدم عن العام الماضي، ومنصة إنستغرام الذي بلغ حوالي 4 مليون مستخدم، كما هنالك زيادة في منصتي فيسبوك وسناب شات بحوالي مليون وربع، ومليون ونصف على التوالي".وأضاف، أنه "في مقابل هذه الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي المنصات، نلاحظ وجود نقصان في عدد منصة يوتيوب التي كانت الأعلى في العراق من حيث العدد من جميع المنصات، حيث قل عدد مستخدميها حوالي مليون ونصف مستخدم".ورجح أن "نقصان عدد المستخدمين في منصة يوتيوب يرتبط بتوجه المستخدم نحو منصة تيك توك، التي برعت في تقديم مقاطع قصيرة للمستخدمين، وأصبح يفضلها على المقاطع الطويلة، وهو توجه يشمل وينطبق على غالبية دول العالم التي تتغول فيها منصة تيك توك بشكل كبير وتستحوذ على أوقات المستخدمين، خصوصاً من الأجيال الحديثة مثل جيل Z".من جهته، أشار علي الزهيري، المؤسس المشارك لمركز الإعلام الرقمي DMC ومسؤول الرصد فيه، إلى أنّ "فريق مركز الإعلام الرقمي DMC يجدد التأكيد على أن التحليل والمعلومات التي ترد في هذا البيان تستند لإحصائيات مؤسسات رصينة ومحترفة في هذا المجال ولديها أدواتها التي تُمكّنها من الوصول لهذه النتائج".