وزير النقل: الخط السككي بين كربلاء والنجف سيرتبط مع بغداد بمرحلته الثانية

2024-02-24 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، عن خطة لمواكبة التطور العالمي في ملف السكك، وفيما أكد عزم الوزارة تنفيذ سكك حديد بمواصفات عالمية، أشار إلى أن الخط السككي بين كربلاء والنجف سيرتبط مع بغداد بمرحلته الثانية، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود خطة لتطوير المطارات.وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق السككي بين كربلاء المقدسة - النجف الأشرف سيكون بطول 80 كم، وسيكون مشروعا استثماريا بمواصفات عالمية عالية جدا وبسرعة تصل إلى 250 كم في الساعة".وبين، أن "الوزارة عازمة على إنجازه كونه يخفف كثيرا عن الزائرين خاصة خلال الزيارات المليونية"، موضحا، أن "المرحلة الثانية من هذا المشروع ستبدأ من المحطة العالمية في بغداد، وهو مشروع استثماري آخر يبدأ من المحطة العالمية في العلاوي ثم محافظة بابل وبعدها كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".وأضاف، أن "هذا المشروع سيكون بمواصفات أوروبية عالية جدا"، لافتا إلى "أننا نعمل أن نكون حريصين على إنشاء قطاع نقل يتناسب مع مواصفات النقل العالمية".ولفت، إلى أن "شبكة السكك الحديدية في العراق تصل إلى 2000 كم ولكنها قديمة، إلا أننا الآن نريد مواكبة التطور العالمي".وحول تطوير المطارات، ذكر السعداوي أن "ملف المطارات مهم ويتطلب درجة عالية من الاهتمام"، موضحا، أنه "تم عقد اجتماع مؤخراً مع رئيس الوزراء بخصوص ملف المطارات وتوجيهاته بضرورة الإسراع في تقديم أفضل الخدمات بالمطارات العراقية".وبين، "وزارة النقل تسلمت هذا الأسبوع ملف المطارات وتم وضع خطط متكاملة بالتشاور مع شركة الـIFC وهي إحدى مؤسسات البنك الدولي التي تم التعاقد معها من قبل سلطة الطيران المدني لوضع خطة استشارية لتطوير وتأهيل المطارات"، لافتا، إلى أن "الوزارة تنسق مع هذه الشركة لتقديم أفضل الخدمات بجميع مطارات العراق وخاصة مطار بغداد الدولي، ووجهنا بمعالجة جميع الملاحظات التي تقلل المشاكل".وأوضح، أن "الموافقة على شركات جديدة للطيران تتعلق بسلطة الطيران المدني، لكن المجال مفتوح لتشغيل شركات طيران أخرى"، لافتا، إلى أن "من ضمن المقترحات الموجودة التعاقد مع شركات خدمية تقدم أفضل الخدمات بالمطارات العراقية".