الإطاحة بشبكتين لتهريب الآثار في صلاح الدين وكربلاء المقدسة

2024-02-24 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، الإطاحة بشبكتين لتهريب الآثار في محافظتي صلاح الدين وكربلاء المقدسة.وذكرت الوكالة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في صلاح الدين ومن خلال انتشارها الاستخباري، رصدت معلومات تفيد بوجود شبكة للمتاجرة وتهريب القطع الأثرية".وأضاف البيان، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباراتي والتأكد من صحة المعلومة وتحديد مكانهم، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تم مداهمة الشبكة وإلقاء القبض على أحد المتهمين وبحوزته قطع أثرية مختلفة".وتابع، أنه "بعملية منفصلة أخرى نفذتها مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في كربلاء المقدسة، مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على خمسة متهمين (اثنان منهم من جنسيات عربية)، بحوزتهم كتاب أثري يعود إلى عصور تاريخية قديمة، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة قيامهم بالتهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية"، لافتا، إلى أنه "تم إحالة المتهمين جميعاً إلى الجهات المختصة لينالوا الجزاء العادل".