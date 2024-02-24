وزير الداخلية يشدد على محاسبة أي آمر قاطع نجدة يحصل في منطقته خرق أمني

2024-02-24 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، على محاسبة أي آمر قاطع نجدة يحصل في منطقته خرق أمني.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية ترأس اجتماعاً أمنياً في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بحضور وكيلها، مع قادة الشرطة في بغداد والمحافظات ومديريات النجدة عبر الدائرة التلفزيونية".وأكد الوزير- بحسب البيان- أنه "يتابع بدقة عمل جهاز النجدة، وأن هذا الجهاز يتحمل مسؤولية أي خرق أمني يحصل في المناطق"، موجهاً، بـ "تكثيف جهود دوريات النجدة من خلال التواجد في جميع الشوارع والإسراع بإرسال المعلومات الأمنية والاستجابة الفورية لها عند وقوع أي حادث لا قدر الله".ولفت، إلى أن "الدوريات الساندة تكون باستنفار تام لغاية القبض على المطلوبين، وأن على الأجهزة الأمنية إسناد رجال النجدة في مهامهم، والتأكيد على متابعة السيطرة المركزية في النجدة للمدن على مدار 24 ساعة".وشدد على "محاسبة أي آمر قاطع نجدة يحصل في منطقته خرق أمني؛ لأنه المسؤول المباشر عن أمنها، وعلى الآمرين إعداد خطة جديدة لدورياتهم وكذلك التأكيد على التدريب ليحمل رجل النجدة حساً أمنياً يمكنه من أداء واجبه"، لافتا إلى "تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة في الشارع ومتابعة المطلوبين للعدالة".