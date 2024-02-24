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مركز رقمي يُحصي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعام 2024

مركز رقمي يُحصي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعام 2024
مركز رقمي يُحصي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعام 2024
2024-02-24 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مركز الإعلام الرقمي DMC وصول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في العراق إلى 31.95 مليون مستخدم، وهي ما يعادل 69.4% من إجمالي عدد سكانه، في احدث احصائية لهذا العام صدرت في يوم 23 من شهر شباط الحالي . وأوضح المركز وجود زيادة واضحة في عدد المستخدمين عن آخر إحصائية في العام الماضي طبقا لمؤسستي […]

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