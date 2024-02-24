2024-02-24 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مركز الإعلام الرقمي DMC وصول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في العراق إلى 31.95 مليون مستخدم، وهي ما يعادل 69.4% من إجمالي عدد سكانه، في احدث احصائية لهذا العام صدرت في يوم 23 من شهر شباط الحالي . وأوضح المركز وجود زيادة واضحة في عدد المستخدمين عن آخر إحصائية في العام الماضي طبقا لمؤسستي […]

ظهرت المقالة مركز رقمي يُحصي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعام 2024 أولاً على ايرث نيوز.