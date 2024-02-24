2024-02-24 18:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على شبكتين لتهريب الآثار في محافظتي صلاح الدين وكربلاء.وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ”إيرث نيوز”، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب في صلاح الدين من خلال انتشارها الاستخباري، رصدت معلومات تفيد بوجود شبكة للمتاجرة والتهـ.ـريب بالقطع الأثرية”.وأضافت “على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباراتي […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تحكم قبضتها على شبكتين لتهريب الآثار في محافظتين أولاً على ايرث نيوز.