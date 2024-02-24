2024-02-24 18:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة واسط، يوم السبت، اعتقال 13 متهماً بجريمتي قتل، متوعدة في ذات الوقت بمحاسبة "مروجي الإشاعات".

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "نود أن ننوه للمواطنين أن قيادة شرطة محافظة واسط ألقت القبض على جميع المهتمين بقضية المجنى عليه ليلة أمس والبالغ عددهم تسعة متهمين".

وأضافت، "فيما يتعلق بحادثة محاولة اغتيال العقيد السابق في وزارة الداخلية أيضاً تم إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجريمة، أما بخصوص حادث انتحار الشاب في منطقة الخاجية جاء على إثر خلاف عائلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجميع وتوقيفهم على ذمة التحقيق".

وختمت القيادة بيانها بالقول، إنها "ستحاسب كل من تسوّل له نفسه المساس بسمعة قيادة الشرطة وبث الاشاعات والأكاذيب وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في ذلك".