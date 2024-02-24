وزير داخلية إقليم كوردستان: نطالب الحكومة الاتحادية بالتمسك بموقفها الوطني والصارم حيال الاعتداء الإيراني

2024-02-24 18:12:12 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أثنى وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم السبت (24 شباط 2024)، بـ"الموقف الوطني" للحكومة الاتحادية منذ بداية الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل "حيث اتخذت للمرة الأولى موقفاً صارماً، وسلكت الطريق الصحيح في التحقيق وتقديم مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي، ونطالب بأن تتمسك الحكومة بموقفها وتصر عليه، احتراماً لدماء الشهداء وكرامة مواطني العراق وسيادة أراضي البلاد، وبخلاف ذلك لن تبقى لسيادة العراق أي قيمة"، مشدداً على أن "إطلاق الصواريخ البالستية على أربيل الصامدة التي دحرت هولاكو، لن ينجح في هز إرادة هذه الأمة، وسيبقى إقليم كوردستان قوياً بوجود هذا الإيمان الراسخ والقيادة الحكيمة للرئيس بارزاني"، وتابع أن "استهداف المدنيين والمستثمرين ورجال الأعمال في أربيل بذرائع واهية دليل على ضعف ويأس المعتدين، فإقليم كوردستان لم يكن أبداً مصدر تهديد لأي دولة جوار وهو عامل استقرار ولم يسمح بتاتاً باتخاذ أراضي الإقليم لتهديد أي دولة، وقد أدينا كل الالتزامات التي تقع على عاتقنا في إطار الاتفاق الأمني بين العراق وإيران؛ لكن الهجوم الصاروخي كان نسفاً لكل بنود الاتفاق وضربها عرض الحائط"