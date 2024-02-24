نقطة "لم تدخلها قوة من قبل".. ما طبيعة الانتشار العسكري العراقي على حدود العمادية؟

2024-02-24 18:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم السبت (24 شباط 2024)، طبيعة انتشار قوات حرس الحدود العراقية على حدود الإقليم مع تركيا.

وقال ورهان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هذا الانتشار طبيعي وقوات حرس الحدود موجودة في الإقليم ولكنها زادت من انتشارها على الشريطين الحدوديين مع إيران وتركيا".

وأضاف أنه "جاء لمنع الاحتكاك بين الأحزاب المعارضة لتركيا كحزب العمال مع القوات التركية المنتشرة في الإقليم، ولتعزيز الانتشار الأمني العراقي ومن حق حرس الحدود الوصول لأي منطقة في الإقليم على الشريط الحدودي".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت قيادة حرس الحدود مسك نقاط حدودية على الحدود العراقية - التركية في العمادية ضمن محافظة دهوك في أقصى شمال البلاد لم تصلها قوة بوقت سابق، مبينة انه "في اقصى شمال البلاد وفي أقسى الظروف الجوية وأصعب التضاريس (الجغرافية)، تمكنت قوة من لواء الحدود الاول بإمرة قائد حدود المنطقة الاولى من التقدم بإتجاه نقطة الصفر الحدودية ومسك نقاط حدودية ورفع العلم العراقي عليها على الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية (شيلدزئ) بقضاء العمادية ضمن محافظة دهوك كانت غير ممسوكة سابقاً بإسناد من قوات حرس إقليم كردستان".