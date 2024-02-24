النقل: انطلاق أكثر من 300 باص صوب كربلاء المقدسة لخدمة زوار الزيارة الشعبانية

2024-02-24 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم السبت، انطلاق حافلات وباصات الشركة من بغداد صوب مدينة كربلاء المقدسة لنقل وخدمة زوار الزيارة الشعبانية.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه مباشر من وزير النقل انطلقت اليوم حافلاتنا من بغداد صوب مدينة كربلاء المقدسة لنقل وخدمة زوار الزيارة الشعبانية وعلى محورين من (بغداد - كربلاء) (كربلاء - الحلة)".وأضاف، أن "ملاكات الشركة من فنيين وإداريين وسائقين استنفروا كل الجهود والإمكانيات لغرض تجهيز الحافلات"، مضيفا، أنه "تم تخصيص (300) باص وحافلة مختلفة السعة طابق وطابقين ووضع الخطط اللازمة والكفيلة بإنجاح عملية النقل لهذا العام".