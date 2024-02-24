اليمن يبدأ معركة إيقاف تسرب الموارد خارج البنك المركزي

2024-02-24 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

بدأت الحكومة اليمنية معركة ضبط الموارد المالية، وإيقاف تسربها إلى خارج البنك المركزي، وبينها الرسوم الجمركية والضريبية ومبالغ شراء الوقود واستهلاك الكهرباء والمياه، إلى جانب عائدات قطاع الاتصالات التي تسببت في خسارة الخزانة العامة مليارات الريالات اليمنية، وفق ما أكدته أربعة مصادر حكومية. الحكومة -في ثاني اجتماع لها بعد تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً […]

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