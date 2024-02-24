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رئيس بلغاريا يدعو إلى الحوار لتسوية النزاع الأوكراني

رئيس بلغاريا يدعو إلى الحوار لتسوية النزاع الأوكراني
رئيس بلغاريا يدعو إلى الحوار لتسوية النزاع الأوكراني
2024-02-24 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

دعا الرئيس البلغاري رومين راديف مرة أخرى إلى وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا وبدء المفاوضات، مؤكدا أن عواقب النزاع تجاوزت حدود المنطقة منذ فترة طويلة. وقال راديف: “لسوء الحظ، بعد مرور عامين، نرى أن هذه الحرب لم تتوقف فحسب، بل تتوسع وأصبحت تهديدا على السلام والأمن العالميين. وتجاوزت آثار الحرب حدود المنطقة من حيث الدمار […]

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