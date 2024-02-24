2024-02-24 19:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

عبّرت وزارة الخارجية السودانية، السبت، عن استغرابها ورفضها للاتهامات، التي وصفتها بـ”الباطلة”، والتي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ضد القوات المسلحة وحكومة السودان فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية. وذكرت الخارجية السودانية: “تجنب البيان إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد المليشيا الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية […]

ظهرت المقالة خارجية السودان ترفض “الاتهامات الباطلة” لنظيرتها الأميركية أولاً على ايرث نيوز.